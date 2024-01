﻿ PÁNICO EN CHINA: Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7 que se registró este 23Ene

Durante la madrugada del 23 de enero se registró un fuerte terremoto de magnitud 7,0 en la frontera entre China y Kirguistán.

Organismos de seguridad en China desplegaron a todos sus funcionarios para llevar a cabo labores de rescate. De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:00 de la madrugada, hora local, a una profundidad de 13 kilómetros en la región china de Xinjiang.

Boobek Ajikeev, jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán, dijo que “no se han registrado víctimas ni daños en la ciudad de Bishkek”.

En el área cercana al epicentro del terremoto se derrumbaron dos casas y cobertizos para ganado. De igual forma, el servicio eléctrico sufrió fallas de manera temporal.

