PÁNICO EN ISRAEL | Gente corre desesperada en Tel Aviv cuando suenan las sirenas por ataque con cohetes desde Gaza

Militantes palestinos en Gaza lanzaron una nueva serie de cohetes a distintas ciudades de Israel, generando pánico en la población y provocando al menos cinco civiles heridos.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital en el sur del país, donde dos personas resultaron heridas mientras se dirigían a un refugio antiaéreo, mientras que otras tres llegaron al hospital sufriendo ataques de ansiedad y ya fueron dadas de alta.

Según una fuente de seguridad citada por el medio israelí Haaretz, no se detectó la participación activa del grupo terrorista Hamás en los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, aunque el portavoz del grupo, Abdellatif al-Kanou, se atribuyó los ataques.

Las sirenas antiaéreas no cesaron de sonar en la última hora en el sur de Israel. Las señales abarcaron las ciudades de Sderot, Askhelon, Ashod o Lachish, llegando también a puntos del centro del país donde se encuentra el distrito de Tel Aviv, que concentra varios municipios donde viven 1,5 millones de personas, y donde se ubica el principal aeropuerto internacional.

Aunque el ejército israelí aún no ha confirmado el número exacto de cohetes lanzados, se estima que fueron varias decenas. Los uniformados activaron numerosas alertas antiaéreas en el sur del país. Se ha instado a los civiles que viven en las zonas afectadas a seguir las instrucciones de emergencia y refugiarse.

Previo al lanzamiento de cohetes por parte de los militantes palestinos en Gaza, el ejército israelí realizó ataques aéreos. Esto contra varias instalaciones militares y lanzaderas de cohetes y morteros pertenecientes a la organización Yihad Islámica Palestina (YIP) en la Franja.

Este aumento en la violencia lo provocó la muerte de tres líderes terroristas de la YIP en bombardeos llevados a cabo por Israel en Gaza.

La Cámara de Operaciones Militares Conjuntas, que incluye a varias facciones armadas palestinas en Gaza, como la YIP y el movimiento islamista Hamás, advirtió que Israel «pagará el precio de su agresión» en referencia a una posible respuesta armada, que ha ocurrido ahora.

Direct missile hit reported in Tel Aviv

Preliminarily, 170 rockets were fired at Israeli territory in the last few hours. 54 of them were intercepted. pic.twitter.com/6Y7HExG5Jt

— Spriter (@Spriter99880) May 10, 2023