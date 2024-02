Paraguay pidió elecciones «justas y transparentes» en Venezuela ante Consejo de DD. HH. de la ONU

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, hizo un llamado de atención al chavismo para que celebren “elecciones justas y transparentes” en Venezuela.

“Nos preocupa el sufrimiento en todas las regiones del mundo”, señaló el mandatario durante su intervención en el encuentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Asimismo, destacó cómo su Gobierno abogó por la defensa de los derechos humanos desde hace tres años cuando empezaron a formar parte del Consejo de DD. HH. Por lo cual, afirmó que “seguirá impulsando y acompañando debates que aborden problemas persistentes y emergentes”.

“Nos encontramos en tiempos complejos y difíciles, el mundo enfrenta desafíos globales extraordinarios que requieren de un multilateralismo eficaz como herramienta esencial de resolución de conflictos”, añadió.

OFICINA DE DD.HH. EXPULSADA DE VENEZUELA

Recientemente, el chavismo expulsó a los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Venezuela. El propio Nicolás Maduro dijo que deberán «rectificar» y disculparse públicamente para que puedan volver al país.

Maduro afirmó que la oficina de DDHH de la ONU fue expulsada de Venezuela por violar la carta de Naciones Unidas. Ellos no están para calificar, ni para ser fiscal y juez en Venezuela. Hasta tanto no rectifiquen y pidan disculpas públicas, no volverán al país.

«Hasta tanto esa oficina técnica de la ONU no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia y soberanía de Venezuela; y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país», señaló Maduro tras la expulsión de la oficina.

Maduro dijo que una de las razones del enfado del chavismo es que esa oficina «salió a calificar a la Fiscalía de manera abusiva. Y rompiendo las reglas del documento firmado».