Pastor y alcalde republicano de Alabama se quitó la vida cuando descubrieron la vida secreta que llevaba en Internet

F.L. «Bubba» Copeland, un pastor y alcalde de la localidad Smiths Station del estado de Alabama, EEUU, terminó con su existencia el viernes luego que el miércoles descubrieran la vida secreta que tenía en internet, donde se definía como una mujer «con curvas».

Copeland se disparó a eso de las 5:00 pm hora local, todo frente a agentes policiales que le seguían. Estaba casado y tenía tres hijos.

El suicidio del político ocurrió cuando la policía comenzó a seguir su vehículo para hacerle un control de bienestar. La oficina del sheriff describió que el alcalde se bajó del automóvil, «sacó una pistola y se quitó la vida».

La muerte autoinfligida tuvo lugar luego que se publicara en un medio local la vida alterna del alcalde de Alabama. Allí, revelaron su otra personalidad, donde se identificaba como una mujer llamada Brittini Blaire Summerlin

El pastor o mejor dicho, «Brittini», se describía a sí misma como «chica transgénero con curvas en transición, a la que le encanta sonreír, la ropa y los zapatos».

Uno de sus perfiles en redes exponía a Copeland con distintos atuendos de mujer. Incluso, había imágenes de su dormitorio luciendo ropa interior femenina, según New York Post. De hecho, el medio que destapó todo dijo que el alcalde hasta se colocaba algunas prendas de su esposa.

SE DEFINÍA «MUJER TRANSGÉNERO GRUESA»

El republicano se calificaba como «mujer transgénero gruesa». Al mismo tiempo, animaba a otras chicas trans a practicarse la terapia de reemplazo hormonal.

Una vez lo descubrieron, el alcalde se defendió y dejó claro que solo lo hacía como un pasatiempo y hasta su esposa lo sabía.

«Es un pasatiempo que hago para aliviar el estrés. Tengo mucho estrés y no estoy haciendo la transición médica. Es solo un poco un personaje que estoy interpretando. No salgo a buscar solicitudes ni nada por el estilo», añadió.

«Lo que hago en la vida privada no tiene nada que ver con lo que hago en mi vida santa ¿Esto tiene algún efecto en que yo sea alcalde, que a veces me ponga un vestido o a veces me maquille? ¿Eso tiene algo que ver con que yo sea alcalde o pastor?», contestó horas antes de decidir acabar con su vida.