EN VIDEO | Patrulla fronteriza de EEUU rescató a una niña venezolana en río Grande

La Patrulla de Texas rescató a una niña venezolana de cinco años. El hecho ocurrió en una isla del río Grande, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Por medio de un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) precisó que la madre de la pequeña fue ubicada junto a otros migrantes en la zona de Eagle Pass, el pasado 13 de noviembre.

Allí les comentó a los agentes que perdió a su hija en el camino, por lo que de inmediato reportaron su extravío a la Unidad Ribereña de la Estación.

Una vez que tuvieron la información, los funcionarios acudieron a la escena y encontraron a la infanta en compañía de 10 personas más. La venezolana fue devuelta a su madre poco después, informó la CPB.

"Los contrabandistas de humanos son fríos y calculadores, y a menudo separan familias por su propia conveniencia o para lograr obediencia", señaló Robert Danley, agente en jefe de la patrulla en el Sector Del Río.

Human smugglers are cold and calculated, often separating families for their own convenience or to gain compliance. Agents reunited a young girl with her family after a mother alerted agents that her daughter was left on an island in the Rio Grande. https://t.co/p4VkrHyZnL pic.twitter.com/PId2t8yYDJ

— Chief Patrol Agent Del Rio Texas (@USBPChiefDRT) November 16, 2021