Pepe Mujica cree que el cambio político en Venezuela llegará desde «adentro»: «Será en algún momento»

El expresidente de Uruguay José «Pepe» Mujica consideró que en Venezuela habrá «en algún momento» un cambio político que se produzca desde «adentro».

«Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse», señaló el exmandatario de acuerdo a una entrevista ofrecida a AFP y reseñada por Infobae.

En este sentido, Mujica aseguró que solo es cuestión de tiempo. «Va a haber alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento».

Asimismo, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro no es de izquierda y tampoco se compara con el de Hugo Chávez. «Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo».

De igual forma, Mujica defendió la idea de que un gobierno, sea cual sea su forma de gobernar, no debe engañar a sus ciudadanos.

«A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable», indicó.

Aunque Mujica reprochó cuando en América Latina «Estados Unidos se metía en todos lados», lamentó que los países de la región «hacemos frangolladas también».