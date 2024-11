Perdió su carro en las inundaciones y su jefe lo regañó por llegar tarde: El caso que se viraliza en España

Un electricista está teniendo severos problemas con su jefe en España, ya que le exige que llegue a las 7 de la mañana, a pesar de haber perdido su vehículo en las inundaciones y vivir lejos de su sitio de trabajo.

«Yo vivo en Alfafar, en la zona de la catástrofe. Me llama el jefe hoy a las 7:30 de la mañana, muy disgustado, molesto, diciéndome que por qué no estoy en mi sitio de trabajo y que por qué no he llegado, que mi obligatoriedad es estar allá a las 7 de la mañana, que me busque la vida, que le diga a los vecinos que alguno me lleve. Mi carro quedó totalmente destruido, apareció como 10 calles para allá. No es una mentira para nadie saber lo que está pasando», contó Fabián Leal, quien es originario de Colombia.

«De Alfafar a mi empresa a pie son dos horas y media. No hay línea de Metro, no hay bus, no hay formas de transporte, está todo deshabilitado. Yo soy electricista y teletrabajo para esta profesión desafortunadamente no hay», comentó a Televisión Española.

Asimismo, destacó que ya su esposa perdió el trabajo por culpa de la inundación. «Yo vivo con mi esposa y mi hijo menor de 14 años. Mi esposa trabajaba en una inmobiliaria, la cual también se inundó y ese negocio ya no va a ir más. Yo soy la única fuente de sustento y me da miedo perder el trabajo».

En @LaHoraTVE hablan con Fabián, que cuenta que su jefe le ha llamado esta mañana para decirle que «su obligatoriedad» es estar a las siete en su puesto de trabajo: «Mi coche quedó totalmente destruido. Tardaría dos horas y media a pie en llegar» ▶️ https://t.co/CMTUIGWVud pic.twitter.com/1aT8ARW6BU — RTVE (@rtve) November 4, 2024

CONFLICTO EN EL TALLER

Poco después, Fabián subió un nuevo video en el que evidenció cómo lo trataron al llegar a su sitio de trabajo.

«¿Manolo, qué es lo que tengo que hacer?, 4 horas me demoré, ¿cómo hago?, ¿cuánto trabajo?», dijo el trabajador y su jefe respondió: «Ya no te digo nada más. No te digo nada más, ya está, tenías que haber estado a las 7:00 de la mañana, si no, haberme llamado».

«Ah, Manolo, gracias. Entiendo. Es que, como yo no sé y el señor es el que sabe lo que hay que hacer, entonces, ya está», respondió el electricista colombiano.

Fabián Leal es santandereano, reside en el centro de la tragedia en Valencia España. Trabaja como electricista pero en su trayecto al trabajo su auto se destruyó por la inundación.Entonces llegó a pie luego de 2 horas. Pero se encontró con el inhumano patrón.@melodiaenlinea pic.twitter.com/UzXDV47syZ — Alfonso Pineda Ch (@AlfonsoPinedaCh) November 4, 2024

LOS PROBLEMAS SIGUEN

A pesar de esta impasse, el electricista pudo reincorporarse a su puesto de trabajo. No obstante, los cruces de palabras con su jefe y compañeros españoles no hicieron más que iniciar.

Pero el conflicto real empezó cuando uno de sus compañeros, al que Fabián Leal llama Ethan, lo insulta y le expresa su molestia por no estar trabajando como ellos. «Vete a tu pu… casa», le dice el español.

«Vale, Ethan. No hay problema, yo no estoy haciendo nada malo», responde el colombiano.

En ese momento tanto su jefe como el electricista español le reprochan su falta de interés por ayudar en su sitio de trabajo.

Como parecía que lo habían despedido, Leal pidió las pertenencias para irse, pero recibió un nuevo reclamo de su jefe. «¿Qué denuncias tú? Que te has quedado en la cama dormido. Llevo aquí una semana, está claro. Tú llegas a las 10:00 de la mañana, tus compañeros han llegado a las 7 y te estaban esperando tus primos. Haberme llamado anoche, haberme llamado esta mañana».

«No quieres venir a trabajar, ¿quién es el que tiene que venir a trabajar?… Tú te informas de venir, todo lo has hecho mal», añade su jefe.

«Listo, he hecho las cosas mal, que lo decida el juez. Tráeme mi bolso», expresó el colombiano.

Ante la insistencia del migrante, su jefe le aclara que no lo ha despedido y le ordena que pase a trabajar.

«No te ha tirado nadie, yo no te he tirado. El dueño de la empresa no es él (Ethan), soy yo. Trabajar, ya hablaremos lo que sea o nada, tú tranquilo. Ahora, todo lo que me has hecho hoy, me la pagarás, por todo lo que he hecho por ti, campeón. Estás haciendo gilipo… para la televisión y rollitos porque no te han salido los huevos por venir esta mañana a trabajar. Le has faltado al respeto a tu jefe y a tus compañeros por vago porque te has quedado en la cama», prosigue.

@grandesmedios A Fabián ahora intenta agredirlo un nieto de su jefe que le dice «vete a tu puta casa». Y aunque su jefe le dice que no lo ha tirado, al final lo amenaza diciéndole: «Me la pagarás» #abusolaboral #valencia #ElCasoFabian #DANA @Ventura Extranjería Abogados @Ángel Gaitan @RTVE Noticias ♬ sonido original – Grandes Medios

PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES

La ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, ya se pronunció sobre esta situación y advirtió a las empresas que habrá consecuencias en caso de despidos por las inundaciones.

«Hay empresas de Valencia que están obligando a las personas a ir a trabajar en situaciones imposibles. Quiero mandar un mensaje claro: si las personas corren riesgo, no deben ir a trabajar. El Ministerio protegerá a esas personas y la Inspección actuará con firmeza», señaló.