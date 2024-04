EN VIDEO: Periodista contó en pleno noticiero como su padre y tío abusaron sexualmente de él y sus hermanos

El periodista Juan Pedro Aleart sorprendió este jueves a los televidentes del Canal Tres de Argentina luego de confesar en vivo, en pleno noticiero, que su padre y tío abusaron, por años, sexualmente de él y sus hermanos.

Durante el noticiero local de la ciudad de Ropsario, “De 12 a 14″, Aleart detalló, durante los primeros 25 minutos del programa, como su padre y tío se aprovecharon de su inocencia y la de sus hermanos, para cometer estos terribles actos lascivos.

“Este es un programa distinto”, advirtió el comunicador, al inicio del mencionado noticiero, con una mirada fija a cámara.

“He contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía, mi propia historia”, agregó.

SU PADRE COMETIÓ LOS ABUSOS CON HIV

Aleart contó que su padre, positivo en el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), abusó de su pequeña hermana, desde que esta tenía tres años.

Asimismo, narró como su progenitor se suicidó semanas atrás, tras recibir una citación de las autoridades. Esto pasó, luego de ser acusado por Juan Pedro de haber cometido delitos de índole sexual contra la pequeña niña.

“Afortunadamente, no la contagió (a su hermana), pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo”, explicó el periodista.

“Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada y que estaba loca. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”, añadió.

MENSAJE A SU HERMANA

Aleart aseguró que durante mucho tiempo le insistió a su hermana para que hiciera la denuncia.

“Pero la justicia se tomó su tiempo. Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida”, reiteró antes de enviar un conmovedor mensaje a su hermana: «Sofi, que la película de terror se terminó”.

AHORA #Rosario

Probablemente los 26 minutos más impactantes en la historia de la Televisión Rosarina…

pic.twitter.com/JJO2YV03Cx — ABC (@ABCfilmaciones) April 18, 2024

ABUSOS RECIBIDOS POR SU TÍO

Seguidamente, el periodista dio detalles de los abusos que sufrió por parte de su tío, quien quedó libre a pesar de ser denunciado dado que su causa prescribió.

“Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que cumplió en muchas situaciones como padre mío, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, reveló.

Después de varios años padeciendo estos actos, se animó a decir lo que estaba sufriendo. Pero fue en vano porque ninguno de sus padres intervino para evitarlo. “Yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también”, añadió.

En el año 2022 el periodista denunció a su tío. Un paso que le resultó difícil por ser una figura pública y por el que, en consecuencia, sufrió depresión, según reseñó Infobae.

“Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía ´De 12 a 14′ durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie”, explicó sobre su decisión de hablar.

INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Juan Pedro Aleart reveló que la respuesta que obtuvo de las autoridades frente a la denuncia no fue la que esperaba.

“Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco”, contó en mención una exalumna de su tío.

“Dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”, agregó.

Por último, señaló que actualmente su causa está ante una Corte provincial, al tiempo que solicitó cambios urgentes en la legislación.

«Debemos evitar que las autoridades se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores”, concluyó.