Petro calificó como un «error» las elecciones en Venezuela: «Dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un «error» la forma en la que el gobierno de Nicolás Maduro ha actuado luego de las elecciones presidenciales.

Durante los encuentros con la prensa por la cumbre del G20, Petro no pudo evitar contestar preguntas sobre Venezuela y realizar una propuesta. «Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error las elecciones, miradas después, yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre, si hay un bloqueo».

«Igual que se critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones. Y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas», prosiguió.

A pesar de esto, consideró que la comunidad internacional debe buscar opciones realistas para el panorama actual de Venezuela.

«La exigencia de un cambio radical del gobierno en este momento no es realista, pero yo creo que va a haber un momento donde Venezuela sepa, su pueblo sepa que poniéndose de acuerdo él mismo va a blindar a su país de agentes nocivos para su sociedad», sostuvo Petro.

Colombia en conjunto con Brasil no reconocen a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Ambos países han ratificado en varias ocasiones que Nicolás Maduro debe mostrar las actas que demuestren su victoria.