Petro confirmó que México se apartó de las discusiones sobre Venezuela y estas fueron las razones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, se mantendrá al margen de la resolución de la crisis política en Venezuela.

En las últimas semanas Colombia y Brasil han formado un importante equipo de trabajo para intentar solucionar lo que ocurre en Venezuela. Petro viajó a México con la esperanza de que la presidenta entrante se reincorporara a este equipo. No obstante, ella decidió darle continuidad a la política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y no participará en los diálogos con Nicolás Maduro.

“México mantendrá su postura de no intervención en ningún asunto, lo veo más en la posición de apartarse de la discusión”, indicó Petro en rueda de prensa.

En las últimas semanas Petro y Lula han mantenido una posición firme de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela.

“Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento”, afirmó Petro en una entrevista con CNN el 23 de septiembre.

Para el mandatario colombiano, el gobierno de Maduro no cumplió con sus compromisos de cara a las elecciones. “Todo lo que se había hablado en México, Colombia y Barbados para que pudieran ocurrir unas elecciones libres no ocurrió”, agregó.

“Estamos entrampados en lo que sigue porque tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Dos posiciones que están absolutamente polarizadas y distanciadas”, afirmó el primer mandatario en sus declaraciones al citado medio.

En las últimas horas, Colombia y Brasil han adelantado que buscarán acercarse a Maduro para buscar una solución a la crisis.