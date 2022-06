Petro contactó a la administración de Maduro para reabrir las fronteras

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que ya tuvo un contacto con la administración de Maduro con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde hace casi siete años.

"Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera", escribió Petro en su cuenta de Twitter.

Petro, elegido presidente de Colombia el pasado domingo, no dio detalles de la conversación ni quién fue su interlocutor, aunque se presume que haya sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con quien además tiene afinidades políticas.

La apertura de la frontera es una de las promesas de campaña de Petro, que al igual que su rival en la segunda vuelta de las elecciones del domingo, Rodolfo Hernández, aseguró que, en caso de ser elegido, daría ese paso.

Los dos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros que está cerrada al paso de vehículos desde agosto de 2015 por orden de Maduro que previamente había expulsado a miles de colombianos de esa zona.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de su homólogo colombiano, Iván Duque, al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino.

REABRIR LA FRONTERA ERA UNA PROMESA DE PETRO SI GANABA

"Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras", dijo Petro a comienzos de mayo en un mitin en esa ciudad, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, donde están los principales pazos fronterizos entre los dos países, que comunican con las ciudades venezolanas de San Antonio del Táchira y Ureña, según la agencia de noticias EFE.

La crisis venezolana provocó el éxodo de millones de ciudadanos de ese país que pasan la frontera a pie, bien sea por los pasos oficiales o por trochas, y cerca de dos millones de ellos se han establecido en Colombia, donde el Gobierno de Duque les ofreció un Estatuto de Protección Temporal.