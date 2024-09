Petro dice que «estudiará» petición del Senado de Colombia para reconocer a Edmundo González

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que estudiará la propuesta del senado de su país para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

No obstante, a través de sus redes sociales, aclaró que la última palabra la tiene él. «Para que no confundan a la opinión pública. El congreso de Colombia, por ordenamiento constitucional, no puede exigirle al presidente posiciones en materia de política internacional».

Petro resaltó que luego de la resolución del senado le corresponde a su despacho estudiar la propuesta.

«La proposición es una solicitud y la estudiaré dentro de las decisiones que tengo que tomar siempre consultando, antes que nada, el interés general de la sociedad colombiana», añadió.

El senado de Colombia reconoció este martes al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones del 28 de julio y como presidente electo de Venezuela, apenas una semana después de que la Cámara de Representantes tomara la misma decisión.

Los senadores consideraron que «se ha demostrado» que las elecciones «dieron como ganador indiscutible» a González. Por tanto, instó al Gobierno de Gustavo Petro «a reconocer públicamente a los verdaderos ganadores de dicho proceso electoral».

Gustavo Petro ha sido enfático hasta ahora en no reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, luego del 28 de julio. No obstante, el mandatario tampoco reconoce a Edmundo González y en varias ocasiones ha llamado al diálogo entre las dos partes para llegar a un acuerdo que solucione la crisis.