Piden pena de muerte para venezolano acusado de matar a una estudiante en EEUU

Las autoridades de Estados Unidos revelaron que el migrante venezolano José Antonio Ibarra, habría asesinado a la estudiante Laken Riley al causarle un traumatismo con un objeto contundente dentro del campus de la Universidad de Georgia, por lo que políticos republicanos han solicitado que se le castigue con la pena de muerte.

Marjorie Taylor Greene, representante del partido Republicano en el congreso del estado de Georgia, condenó en redes lo hecho por Ibarra. «Ibarra es un extranjero ilegal y asesinó a una joven de la edad de mis propios hijos. La deportación no es suficiente. Merece la pena de muerte», reclamó en Twitter (X).

En otra publicación manifestó: «Quiere irrumpir en nuestro país, ilegalmente, y asesinar a una de nuestras niñas. Pena de muerte«.

