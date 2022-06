Polémica en Brasil por el comentario de Bolsonaro sobre el aborto de una niña embarazada por violación

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó fuertemente el aborto practicado a una menor de 11 años que resultó embarazada tras una violación. Caso que causó polémica en el país luego de que una jueza presionara a la niña a tener el bebé.

La menor, finalmente consiguió abortar en un hospital público del país, después de semanas de indecisión por la negativa de la togada a autorizar el procedimiento, que está amparado por ley para este tipo de casos.

La interrupción del embarazo de la niña fue calificada de "inadmisible" por el mandatario en un mensaje publicado en las redes sociales; que acompañó con la foto de un bebé que, según dijo, tenía 25 semanas.

- Globo, não adianta induzir as pessoas a acharem que somos de alguma forma coniventes com um crime tão bárbaro como o estupro, ou que não nos preocupamos com o sofrimento de uma criança de 11 anos. São vocês que demonstram desprezo por uma das vítimas: a criança de 7 meses. https://t.co/BkrosyXvf0

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 24, 2022