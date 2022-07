Polémica en EEUU: Filtran video del hijo de Biden pesando drogas

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estado envuelto en varios escándalos desde hace años. En tal sentido, el fin de semana trascendió un video en el que se le observa pesando drogas.

En las redes sociales comenzó a circular un video de tan solo segundos. En el metraje, se observa claramente el rostro de Hunter Biden dentro de una habitación fumando lo que parece ser un cigarrillo.

Sin embargo, segundos después, la cámara capta a Biden pesando una sustancia blanca, que se presume sea una droga ilegal. Asimismo, se escucha la voz de una mujer, mientras se observa el desorden dentro de la habitación.

Hunter Biden arguing with a hooker about how much crack he has pic.twitter.com/LFgbYeBw5c

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 10, 2022