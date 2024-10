Polémica en España por el «Delcygate»: Pedro Sánchez admite que tenía conocimiento de su visita en 2020

En medio de una supuesta trama de corrupción denunciada por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en España, el presidente Pedro Sánchez aseguró este viernes que no sabía que Delcy Rodríguez estaba sancionada cuando la dejaron ingresar a España en 2020.

«A mí el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, efectivamente se canceló esa visita, esa es la participación del gobierno de España», indicó.

«Cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas, tendrá que ser la justicia que lo dirima, y quienes tendrán que responder serán aquellos involucrados. Desde el punto de vista del gobierno de España, quiero decirles que actuamos cuando se constató que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela», añadió.

Asimismo, destacó que ese mismo año la Unión Europea también recibió a Rodríguez de manera oficial.

«Por cierto, quiero recordar, la vicepresidenta participó el año pasado en una cumbre impulsada por la Unión Europea y la Celac en Bruselas», dijo.

🇪🇸🇻🇪 | ATENCIÓN Pedro Sánchez admitió que fue informado por José Luis Ábalos sobre la visita de Delcy Rodríguez a Madrid en 2020, pero afirmó que era una visita “privada” y que supo después de las sanciones que le prohibían ingresar al espacio Schengen.pic.twitter.com/MgvZpk0S9E — UHN PLUS (@UHN_Plus) October 11, 2024

Sánchez se vio obligado a dar estas declaraciones luego de que en el informe UCO revelaran que sabía de la visita con cuatro días de antelación. El texto expone un mensaje enviado por el exministro José Ábalos al mandatario.

«Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», reza el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, cuatro días antes de la visita de Rodríguez, a lo que Sánchez respondió con un simple «está bien».

¿CONTRADICCIONES EN ESPAÑA?

En 2020 el presidente del Gobierno respondió al PP que «el señor Ábalos consideró con muy buen juicio entre forzar o evitar una crisis diplomática, eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. ¿Dónde está el reproche?», según recogió ABC. Durante todos estos años no había admitido su conocimiento acerca de esta visita.

Por su parte, en aquella época el ministro aseguró que Delcy Rodríguez solo estuvo en España para hacer una escala.

«Yo no he tenido una reunión, yo he tenido un encuentro, básicamente un saludo, para recordarle que no podía entrar en España. El encuentro duró de 20 a 25 minutos. A mí lo que me dice el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska es que había llegado información de que en ese avión viajaba la vicepresidenta de Venezuela y que tenía que asegurarme de que no iba a entrar, subo al avión, yo no la conocía, y me dijo que lo tenía claro y que se dirigía para Turquía», comentó al programa El Observador.