Presidente electo de Uruguay habló sobre Venezuela y esto dijo sobre el reconocimiento a Edmundo González

Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay, sostuvo este lunes que las relaciones diplomáticas con Venezuela «están complicadas» y dijo que debe evaluar un posible reconocimiento de Edmundo González.

Tras su victoria en las elecciones uruguayas, el político de izquierda afirmó que la situación respecto a Venezuela «está medio cortada». En tal sentido, sostuvo que debe evaluar con la Cancillería uruguaya cómo abordar las relaciones.

«Esa relación diplomática está complicada. Es un proceso lento y de trabajo. Lo más importante siempre entre países es aceitar la relación diplomática», dijo Orsi al medio argentino Todo Noticias.

Igualmente, Orsi no descartó buscar tener mejores relaciones con el gobierno de Maduro. «Nosotros tenemos relación con países que no tienen nada que ver con nuestra forma de vida y política, eso no es novedad», acotó.

ORSI SOBRE GONZÁLEZ

El mandatario electo también fue cuestionado sobre un posible reconocimiento del opositor Edmundo González. «Veremos cuando nos sentemos a hablar con nuestra gente de Cancillería en qué estado están las relaciones porque sé que está complicado», dijo.

«Uruguay, como es mi país y mi estado, yo lo respaldo en eso. Más allá del pensamiento y la idea, acá hay una relación entre estados que debemos cuidar y mucho. Hay un impás que debo acompañar», dijo Orsi.

#25Nov #Venezuela #Uruguay@gonzabanez: «La relación diplomática con Venezuela está complicada»pic.twitter.com/xCvi5xvwBH

En una charla con @todonoticias el nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró que evaluaría reconocer a @EdmundoGU como presidente electo en Venezuela.… — Reporte Ya (@ReporteYa) November 25, 2024



Por otra parte, Orsi recordó que debe tomar posesión en marzo y, para esa fecha, podría cambiar el escenario en Venezuela. «Va a pasar mucha agua bajo el puente. En el mundo que tenemos hoy en un mes te cambió todo», acotó.

Orsi, miembro de la coalición de izquierda Frente Amplio, se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales uruguayas, derrotando al candidato oficialista, Álvaro Delgado.