Presidente uruguayo encaró a Lula y criticó la Venezuela de Maduro, alertó que «no se puede tapar el sol con un dedo»

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, encaró este martes al mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, por su relación con Nicolás Maduro y alertó que “no se puede tapar el sol con un dedo”.

Lacalle se pronunció durante una cumbre regional en Brasilia, auspiciada por Lula. El aspecto más controvertido del encuentro fue la presencia de Maduro y el presidente uruguayo se pronunció al respecto.

“Si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela y que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo”, dijo Lacalle, de acuerdo a Infobae.

Lacalle Pou no condenó la relación con el gobierno de Maduro, dado que Montevideo tiene un embajador en Caracas. No obstante, recordó que la “afinidad” de los uruguayos es “con el pueblo venezolano” y llamó a denunciar la crisis que hay en Venezuela.

LACALLE SORPRENDIDO

Por otra parte, el presidente uruguayo manifestó su sorpresa por la reunión entre Lula da Silva y Maduro. Al respecto, Lacalle criticó el pronunciamiento del presidente brasileño, quien calificó a la crisis venezolana de “narrativa” contra el chavismo.

“Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa”, dijo Lacalle.

El mandatario dijo que no puede “elegir a un gobierno”, pero sí puede tener “la posibilidad de opinar”. En tal sentido, criticó la declaración conjunta que se negocia en la cumbre, dado que “habla de democracia y derechos humanos”, pero no refleja la situación.

Lacalle Pou ha sido crítico con el gobierno de Maduro desde su llegada a la presidencia en 2020. Ante la victoria de aliados del chavismo en la región, se ha mantenido como uno de los principales voceros regionales sobre la situación venezolana.