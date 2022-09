Protestas en Irán no paran a más de una semana de la muerte de Masha Amini +VIDEOS

Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini suman al menos 41 muertos y 1.186 detenidos tras nueve días. Como respuesta, el régimen movilizó este domingo a miles de ciudadanos en marchas en contra de los manifestantes que piden más libertades.

Este fin de semana se cumplieron nueve días de la muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo, obligatorio en ese país.

Las redes móviles están siendo cortadas por las tardes y noches. Además, la situación del Internet fijo empeoró con operadores como Mobinnet sufriendo “apagones”, explicó NetBlocks, plataforma que estudia la censura online.

El Comité para la Protección de Periodistas ha reportado la detención de al menos 18 informadores en los últimos días, informó la agencia Efe.

Por su parte, las autoridades no informan del número de fallecidos, pero la televisión estatal iraní afirmó que son ya 41.

En cuanto al número de detenidos, tampoco existen datos oficiales completos.

El fiscal de la ciudad de Sari, Mohamad Karimí, informó este domingo del arresto de 450 “alborotadores" en la norteña provincia de Mazandarán.

Sumados a los 736 arrestados en la provincia de Guilan, el número de detenciones conocidas asciende, al menos, a 1.186.

See how Iranian women deal with the oppressors.

They know that they may face guns and bullets but they didn’t give up their fight.

This is just one example of Iranian women’s bravery.#مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/74VRsjJOVQ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022