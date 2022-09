Protestas por Mahsa: Hasta niñas han caído en brutal represión del régimen de Irán

Grupos de DDHH han informado que han muerto cuatro personas y hasta niñas de 10 años han sido víctimas de la brutal represión del régimen de Irán en protestas recientes.

Una de las niñas de 10 años estaba en estado crítico después de que las fuerzas de seguridad le dispararan en la cabeza durante las protestas antigubernamentales provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven bajo custodia policial.

According to @HengawO, during an attack on protests in Bukan, Kurdistan Province, a 10-year-old girl was shot in the head and seriously injured. It is reported that the condition of this girl is critical. #Mahsa_Aminipic.twitter.com/VMJUlPCUKN

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) September 19, 2022