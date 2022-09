Pugna chavista: Rafael Ramírez pidió protección al gobierno de Petro +VIDEO

El expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Petróleo del chavismo, Rafael Ramírez, pidió este viernes 2 de septiembre al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lo "proteja" y sea "garante" de su seguridad ante las acusaciones de corrupción que la administración de Nicolás Maduro ha hecho en su contra.

Por medio de varios videos publicados en sus redes sociales, Ramírez enfatizó que "quieren hacer un caso político" en su contra. Todo, porque ha manifestado su voluntad de postularse como candidato para las próximas elecciones presidenciales en el país.

"Quisiera solicitar al gobierno de Gustavo Petro que sea garante de mi seguridad y la de mi familia. Puesto que la acción desproporcionada del gobierno de Nicolás Maduro, la utilización de todos sus medios de hostigamiento para perseguirme políticamente, hacen prever el intento del gobierno de una acción violenta", expresó Ramírez.

Asimismo, manifestó que las operaciones en bolívares que hizo Pdvsa en el 2012 con la Administradora Atlantic, estuvieron auditadas por la compañía KPMG.

En tanto, desconoció las acusaciones emitidas por el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Así como el testimonio de Víctor Aular.

"Quiero manifestar mi más absoluta indignación y rechazo ante la humillación, los tratos crueles y degradantes a que son sometidos los secuestrados políticos del gobierno", dijo.

Recordó que las confesiones obtenidas bajo amenazas son nulas. "Ninguna declaración de un detenido con una pistola en la cabeza tiene validez", resaltó.

«La reacción del gobierno de Nicolás Maduro no solamente es desproporcionada y violenta, sino que es utilizada por sus más connotados cabecillas para atacarme en las últimas semanas. Lo primero que debo decir es que todos los que han levantado falsas acusaciones y me han agredido: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y Tarek William Saab, no tienen ninguna legitimidad para agredirme», subrayó.

ORDEN DE CAPTURA

Luego de una investigación sobre acuerdos financieros con Pdvsa, el Ministerio del Petróleo, controlado por Maduro y bajo la gestión de Tareck El Aissami, solicitó el martes 30 de agosto al Ministerio público (MP) que pida formalmente una orden internacional para el arresto de Ramírez y algunos funcionarios de Pdvsa.

Ramírez dijo a la agencia de noticias Reuters que las acusaciones son «completamente falsas». Asimismo, aseguró las pruebas de todas las transacciones financieras durante su mandato fueron auditadas. Esto se demuestra en los informes anuales de Pdvsa.

“El gobierno ha iniciado otra ronda de ataques desde que mostré mi disposición a participar en una elección presidencial”, recalcó.

#3Sep | Rafael Ramírez, exministro de Petróleo en Venezuela, solicitó al presidente de Colombia Gustavo Petro, que sea garante de su integridad física y el de su familia "ante las amenazas recibidas" por la administración de Maduro | Cortesía

