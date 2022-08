"Que nadie caiga": Así estafan en Chile, delincuentes hasta se vinculan al Tren de Aragua

Un grupo de delincuentes estaría aplicando un modus de extorsión para pedirle dinero a sus víctimas a cambio de "darles protección" y "no ser asesinadas" y hasta se vinculan al Tren de Aragua.

Específicamente, la periodista Carolina Herreros denunció un intento de estafa por parte de estos delincuentes en Chile.

"Me llamaron por WhatsApp de este número +56968357482, diciendo ser del sicariato del Tren de Aragua, Valentín Santana; que dos personas lo habían contratado para matar a mi familia. Que fuera de mi casa había una camioneta con personas listas para ejecutar la orden", indicó en sus redes sociales.

En ese sentido, acotó que el delincuente señalaba que esas "personas" tenían un sobre con los nombres de su familia; así como fotos y videos.

"Yo escuché atenta todo lo que decían, no les di información. Me dijo que él podría para esta ejecución si yo hacia una donación a la fundación Mundo Sonrisas que ayudaba a gente drogadicta, etc. Si hacia esa donación él podría dejar sin efecto la orden. Habían más voces de fondo que repetían mi nombre, como si fuesen un tipo de soldados listos para ejecutar la orden", expresó.

La comunicadora manifestó que le intentó seguir el juego al hombre; por lo que le comentó que podía transferir.

"Le dije que me diera el monto y me dijo que era voluntario. Ahí le volví a preguntar el nombre y me dijo que se llamaba Kelvin Ruiz. Pero ahí le dije, que al principio se había identificado como Valentín Santana. Me dijo que yo estaba equivocada que se llamaba Kelvin Ruiz. Que no estaba tomando el peso a lo que iba a pasar", contó la mujer.

En ese sentido, Carolina Herreros le apuntó que podría transferir "100 palos, me dijo que si lo estaba jodiendo o qué; de ahí le dije que tenia 20 lucas, nada más. Y me dijo que no aceptaban limosnas. De ahí escuché más voces, me amenazó que ejecutaría la orden y le corté. Les aviso esta nueva forma de estafar para que nadie más caiga".

Resaltó que se percató del engaño de estos delincuentes porque está acostumbrada a leer este tipo de situaciones en redes sociales. Además, al investigar se dio cuenta que la fundación Mundo Sonrisas no estaba en Chile, sino en Perú.

"Esto le puede pasar a cualquier persona (...) incluso yo salí a mirar a la ventana a ver si había un furgón afuera, quedé super tiritona. Se notaba que quizás el gallo está llamando desde la cárcel, estaba con más personas y era un número de Chile", afirmó.

EL MODUS OPERANDI DE LOS DELINCUENTES TAMBIÉN OCURRIÓ EN ECUADOR

El nombre de Kelvin Ruiz también fue muy sonado a principios de año en Ecuador, luego de que un periodista denunciara que el hombre se puso en contacto con ellos con la intención de estafarlos.

Arturo Barriga denunció en enero que habría recibido varios mensajes a través de WhatsApp de una persona identificaba como Kelvin Ruiz; pero que afirmaba ser líder del grupo delictivo Los Choneros.

"Arturo, disculpa la insistencia, necesito hablar con usted urgente sobre un asunto grave y delicado que está pasando (...) Te habla Kelvin Ruiz, presidente y líder de la organización Los Choneros. Hay una persona que está pagando unos dólares a tres de nuestros muchachos para que te metan unos tiros. Necesito ponerte al tanto de quién es esta persona. Te sugiero que me llames que esto es grave y delicado", decía el texto que el delincuente le envió.

@PoliciaEcuador me acaban de escribir esto. Que hago. Que me van a meter unos tiros dice.

Al recibir estos mensajes, Barriga pidió ayuda a la Policía Nacional de Ecuador. "Se han comunicado conmigo para solidarizarse y proceder a investigar estas amenazas que ya son cotidianas y a todo tiempo de personas. Ojalá se logre llegar a los responsables, en principio criminales de poca monta".