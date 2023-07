¿Qué pasó con Rudy? Salió a la luz la perturbadora historia de dónde estuvo en los últimos ocho años

El enigmático caso de Rudy Farias, quien fue reportado como desaparecido en 2015, ha tomado un sorprendente giro tras la intervención del activista Quanell X en Houston.

Según el Texas Center for the Missing, el joven hispano de 23 años fue encontrado después de ocho años, pero no se ha revelado cómo ni cuándo apareció.

Las primeras pistas sobre lo que realmente le sucedió a Rudy surgieron cuando él y su madre se encontraron con detectives de la Policía de Houston en un hotel, donde Quanell X también estuvo presente.

Rudy confesó a los detectives que nunca estuvo desaparecido, sino que estuvo cautivo en la casa de su madre, Janie Santana.

Según Quanell X, la madre de Rudy admitió ante la policía que lo mantuvo cautivo en su casa. Durante años lo sometió a abusos sexuales y le suministró drogas. Además, la madre e hijo solían dormir juntos desnudos y ella le exigía comportarse como «un padre».

La familia de Rudy no lo vio durante los ocho años que estuvo cautivo en la casa de su madre. Incluso, en 2020, cuando la abuela de Rudy lo vio en la casa de su madre y lo informó, nadie le creyó porque pensaban que estaba desaparecido.

Rudy también confesó que su madre lo amenazaba constantemente con que si decía algo o se iba de casa, la policía lo encarcelaría, reseñó Univisión.

El día que supuestamente Rudy apareció en una iglesia del vecindario East End de Houston, en realidad había escapado de su casa.

Quanell X advirtió que la vida de Rudy podría estar en peligro después de todas las declaraciones que hizo contra su madre. Sin embargo, la señora Santana pudo llevarse al joven en un vehículo junto con otros familiares. Esto a pesar de los temores expresados por la familia y del activista.

La Policía de Houston tiene previsto pronunciarse en la brevedad posible sobre este caso. Además, se espera que se tomen medidas para garantizar la seguridad de Rudy después de su valiente denuncia.