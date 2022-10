Quería terminar con su novia y ella le tiró aceite caliente en el rostro

Un joven venezolano, de 25 años de edad y radicado en Colombia, buscó terminar con su novia y esta le tiró aceite caliente en el rostro en repuesta.

De acuerdo a la información reseñada por medios locales, el hombre identificado como José Rivas, terminó en una clínica con graves quemaduras en su cuerpo.

LEER TAMBIÉN: DOS NIÑOS FUERON ABUSADOS Y QUEMADOS POR SU PADRE Y MADRASTRA

Todo, porque su novia con quien compartía vivienda, no aceptó la decisión del muchacho de querer terminar la relación sentimental. "Le dije que no quería tener nada con ella, luego que me dormí, calentó el aceite y me lo lanzó", relató el venezolano.

“Estoy muy mal, necesito que las autoridades me ayuden para que esa mujer se aleje. Tengo miedo que me mate”, manifestó el joven, quien se encuentra en la unidad de cuidados especiales.

Lo más controversial, es que la mujer, identificada como Érica Valencia, también habló y reconoció que sí agredió a su pareja con aceite.

“Me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. Después él se paró de la cama gritando pidiendo que lo ayudara y yo permanecí indiferente (…) no sé por qué lo hice, siento que aguanté demasiado”, dijo la mujer.

OTRO QUEMADO

Tras varios días de agonía, murió el miércoles 28 de septiembre el hombre que fue quemado por su esposa con agua hirviendo en Cumaná, en el estado Sucre.

De acuerdo al diario El Tiempo, autoridades policiales del estado Sucre confirmaron, la noche del pasado jueves, la muerte de Miguel Rafael Rivero Segura, de 53 años de edad, quien resultó gravemente quemado en un supuesto episodio de violencia doméstica.

El hecho ocurrió en la segunda calle de Barrio Bolivariano de Cumaná, el pasado 15 de septiembre.

Según la versión manejada por vecinos y familiares, la mujer, de 63 años de edad, comenzó a discutir cuando llegó su pareja en estado de ebriedad. No obstante, Miguel no quiso pelear y se retiró a dormir a su habitación.

Ante esta situación, la mujer se llenó de cólera y se puso a hervir una olla de agua. Minutos más tarde, ingresó a la habitación y empezó a propinarle golpes en la cabeza a su pareja.

La víctima se levantó y empezó a pedir auxilio a los vecinos. Sin embargo, la mujer que ya tenía todo preparado, le arrojó el agua hirviendo, lo que le causó graves heridas en todo el cuerpo.

Miguel pudo ser socorrido por los vecinos y posteriormente atendido por efectivos del cuerpo de bomberos de Cumaná y la policía del municipio Sucre. Los organismos de rescate lo trasladaron al Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, donde fue atendido.

El informe médico reseña que Rivero sufrió quemaduras de primer grado en el 57% del cuerpo y dos lesiones superficiales en la cabeza.