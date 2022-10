¿Quién es Care niña? El peligroso criminal del Tren de Aragua capturado en Colombia

El Tren de Aragua recibió un duro golpe en Colombia con la captura de 25 integrantes durante este mes. Entre los detenidos se encuentran varios de los cabecillas de la peligrosa banda criminal.

Uno de los nombres que destaca es el de José Miguel Huerta Trujillo, de nacionalidad venezolana, conocido como alias Care niña.

Este peligroso sujeto no solo es acusado de ser responsable de algunos de los llamados casos de embolsados, sino de liderar la venta de drogas en el sur de Bogotá.

Con su captura, la policía ha podido descubrir cómo se planeaban los sicariatos de la zona. Además, de detalles sobre el tráfico de estupefacientes que estaba a su cargo.

El rol principal de Care niña era el de ser uno de los tentáculos armados del Tren de Aragua. Como parte de la estrategia para causar terror en otros grupos delictivos, el antisocial cometía sicariato con la firma del Tren de Aragua. Además, se encargaba de la venta de drogas en los sectores de los bares y moteles del barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño.

"Todos los negocios me van a recoger de a 200, negocio que no me recoja de a 200 mil, no habrá mañana. Se lo hacen llegar a 'Osmer' hacen el favor, acá los que mandamos somos nosotros, 'Osmer' y yo, y estoy borracho y me importa un culo, si no se cumple la orden los mato", dijo en un audio recogido por Noticias RCN.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa dio a conocer que la Fiscalía imputará a estas personas según el nivel de participación de varios delitos entre ellos: homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación porte de armas de fuego y tráfico de fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y cohecho.