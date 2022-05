¿Quién fue el tirador en la escuela de Texas y por qué lo hizo? Esto es lo que se sabe

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a Salvador Ramos, de 18 años, como el autor de la matanza en un colegio de primaria en la localidad de Uvalde, Texas.

El joven ingresó al centro Robb Elementary School y comenzó a disparar contra los alumnos y profesores, dejando un saldo de 19 menores y dos adultos fallecidos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que de acuerdo con los datos de que dispone, el atacante era estadounidense y estudiante del instituto de secundaria de Uvalde, reseñó la agencia EFE.

Tras el hecho, Ramos fue abatido por la policía y su imagen fue difundida por los cuerpos de seguridad. En la fotografía aparece con una melena oscura y un gesto serio.

Un excompañero de clase indicó a la cadena CNN que Salvador Ramos sufría bullying en la escuela. Destacó que algunos alumnos se burlaban de él por la ropa que vestía y por la situación de vulnerabilidad económica de su familia.

“Él no quería ir a clase y, simplemente, lo fue dejando poco a poco. Rara vez venía”, contó el joven que no quiso revelar su nombre a la prensa. De igual forma, apuntó que a pesar que perdieron un poco el contacto tras salir de la escuela, algunas veces Ramos lo llamaba para jugar videojuegos.

Además, expresó que días antes del ataque recibió un mensaje de Salvador Ramos en el que le enseñaba un arma y una bolsa llena de municiones. Al preguntarle qué hacía con eso, el atacante respondió: “No te preocupes. Me veo muy diferente ahora, no me reconocerías”.

De acuerdo a lo reseñado por el Washington Post, el asesino era un joven solitario que había crecido en un entorno violento y había desarrollado comportamientos agresivos contra él mismo y otras personas.

Santos Valdez, amigo de Salvador Ramos, aseguró que recientemente se lo encontró jugando baloncesto; y tenía la cara llena de cortes que se había realizado con un cuchillo, publicó Foco Informativo.

SALVADOR RAMOS HABRÍA DISPARADO A SU ABUELA

Greg Abbott añadió que hay informaciones de que el autor del tiroteo habría disparado contra su abuela antes de ir al colegio.

"No tengo más información sobre la conexión entre esos dos tiroteos", acotó Abbott; quien no ofreció detalles sobre el estado de salud de la abuela del agresor.