Revelan cómo se infiltró el Tren de Aragua en EEUU: «Delincuentes fantasmas»

Las autoridades de Estados Unidos ya confirmaron la presencia de la banda criminal Tren de Aragua en ese país. Con más de 100 investigaciones abiertas, comienzan a descubrir cómo la organización se infiltró en suelo estadounidense.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron que hay decenas de casos vinculados con el Tren de Aragua. Esto incluye tráfico sexual en Luisiana y un tiroteo en Nueva York, en donde fueron heridos dos policías.

Durante el 2023, más de 330.000 venezolanos cruzaron la frontera sur hacia Estados Unidos. Las autoridades presumen que entre los migrantes había «delincuentes fantasma», quienes pasaron desapercibidos.

Detectar a los criminales del Tren de Aragua es sumamente complicado para la Patrulla Fronteriza. Venezuela no facilita los datos de los antecedentes penales de los migrantes, por lo que tienen pocas formas de identificarlos.

«Su identidad puede estar falsificada, su fecha de nacimiento puede ser falsa», explicó a Telemundo Jason Savino, subjefe de detectives de la policía de Nueva York. «Todo sobre estos individuos podría estar posiblemente tergiversado», acotó.

«NO SABEMOS QUIÉNES SON»

Los investigadores presumen que el venezolano que disparó a los policías en Nueva York formaba parte del Tren de Aragua. A pesar de que resultó detenido tras cruzar la frontera, lo dejaron en libertad condicional porque desconocían sus antecedentes.

La Patrulla Fronteriza solamente puede identificar a los criminales mediante tatuajes de la banda o si reciben datos de la Interpol. «A menos que tengan antecedentes dentro de Estados Unidos, no sabremos quiénes son», dijo un agente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHILE: CREEN QUE HUBO «AMENAZAS» ANTES DE ESCANDALOSA LIBERACIÓN DE CINCO MIEMBROS DEL TREN DE ARAGUA

Parece que es un hecho la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos. El DHS precisó que la banda aparece en investigaciones criminales en, al menos, cinco estados, pero sigue el reto de identificar a sus miembros.

Estados Unidos tiene una vía rápida de deportación para los criminales que representen una amenaza de seguridad. No obstante, si no tienen acceso a sus antecedentes, no tienen otra opción que procesarlos solo como migrantes ilegales.