Revelan lo que se viene tras la decisión de la CPI de seguir con el caso Venezuela

La defensora de derechos humanos, Tamara Suju, explicó este viernes lo que vendrá ahora después que la Corte Penal Internacional (CPI) decidiera continuar con la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela tras rechazar los alegatos del chavismo.

De acuerdo a la directora del Instituto Casla, en este momento la corte está con los testigos y víctimas para determinar responsabilidades. «Una vez que ellos tengan determinados a los altos responsables para armar una acusación, vendrá la siguiente etapa: la de juicio».

En entrevista a NTN24, Suju resaltó que desde el primer día de la investigación, hasta en el transcurso de ella, pueden suceder dos cosas: órdenes de aprehensión o de comparecencia.

«Es decir, la CPI puede en un momento dado determinar que una de las personas señaladas sea llamada a declarar en cualquier momento de la investigación: con orden de comparecencia o bien sea de aprehensión», reiteró.

«LUZ AL FINAL DEL TÚNEL»

En vista de todo ello, consideró que se vive «un momento muy importante» a pesar que las víctimas «todavía no ven la luz al final del túnel».

«Pero hoy tienen una esperanza que crece porque la investigación continúa y porque yo creo que las víctimas, familiares y testigos quieren que esto avance. El caso de Venezuela es trascendental porque las víctimas no tienen miedo, los testigos quieren aportar y porque es una avalancha de personas que exigen justicia», precisó Suju.

En consecuencia, la abogada recalcó que se abre el camino «para que el proceso avance en la forma que tiene que avanzar y las víctimas tengan justicia».

Para concluir, Suju acusó al chavismo de querer individualizar cada crimen en lugar de ir por los altos responsables.

«A pesar de que hay miles de casos, cientos de testimonios de víctimas que han contado cómo los han torturado… Ellos dicen que la tortura no es sistemática porque no aceptan que han cometido crímenes de lesa humanidad sino excesos de poder o crímenes nacionales que no son de la jurisdicción universal», puntualizó.