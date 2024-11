Revelan que Telefónica Venezolana pagó sobornos para recibir dólares preferenciales, a esto se enfrenta

La empresa Telefónica Venezolana pagará más de 80 millones de dólares después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusó de estar involucrada en un caso de sobornos en Venezuela.

Los fiscales encargados del caso indicaron que Telefónica pagó para tener acceso a dólares preferenciales. En tal sentido, habría sobornado a funcionarios venezolanos para obtener las divisas en subasta en 2014, cuando había control de cambio.

«La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa», dijo la jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, Nicole Argentieri.

Las autoridades acusaron a Telefónica de violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). En tal sentido, la empresa firmó un «acuerdo de procesamiento diferido» ante el Distrito Sur de Nueva York.

La fiscal Argentieri acusó a Telefónica de «apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales». En tal sentido, afirmó que el Departamento buscará que esta clase de empresas «rindan cuentas por su conducta delictiva».

«Telefónica Venezolana, filial y agente de un emisor estadounidense, accedió a llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones», dijo.

Telefónica Venezolana to Pay Over $85M to Resolve Foreign Bribery Investigation

🔗: https://t.co/UNhuFlKmbc pic.twitter.com/22lMhLZ8e2

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 8, 2024