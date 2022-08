Rompió silencio la madre del niño que se quitó la vida en Perú: “Lo trataba mal”

María Chino Barreto, madre del niño de 10 años que se quitó la vida en el poblado de Manantay, Perú, reconoció este jueves que en varias ocasiones gritó e insultó a su hijo, aunque negó que lo golpeara.

Barreto declaró ante los medios locales, en los que confesó que insultó en varias ocasiones a su hijo. Incluso, dijo que lo “trataba mal”, aunque minutos después aseguró que “no lo maltrataba”.

“A mí no me quería mi hijo. Delante de mi esposo me dijo que me largara de la casa; no quería verme a mí porque yo lo trataba mal. Le insultaba, no pegarle, pero sí insultar. Con palabras fuertes”, señaló Barreto.

“No lo he castigado y tampoco golpeado”, afirmó Barreto, pero sí reiteró que le gritaba. “Mi esposo me dijo que no tenía por qué gritarle o insultarlo, que no lo tratara como mi enemigo”, expuso.

"HAY TRATAR A LOS HIJOS CON AMOR"

La mujer, quien estaba visiblemente afectada por la muerte de su hijo, dijo que su esposo se llevaba mejor con el pequeño. Por tanto, reflexionó que los hijos hay que tratarlos con amor, “porque eso es lo que ellos quieren”.

Igualmente, Barreto aseguró que quería mucho a su hijo y que nunca lo golpeó. Sin embargo, una vecina afirmó que todas sus declaraciones “eran una mentira” y que “está engañando” a los medios.

#10Ago | Un niño de 10 años grabo un desgarrador mensaje a su madre, antes de quitarse la vida. El menor de iniciales M. A. S. Ch. Vivía en el distrito de Manantay, Ucayali en Perú y fue encontrado colgado. | Cortesía pic.twitter.com/9UfLMInRXj — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 10, 2022

El pequeño se quitó la vida en la tarde del domingo en su hogar. “Siempre, mamita, nos gritabas, insultabas, renegabas, todo te molestaba… Siempre decías: ¿Por qué he tenido hijos? ¿Por qué no se mueren?", dijo en un grabado antes de la tragedia.

Los hechos ocurrieron mientras Barreto estaba fuera de la casa trabajando como vendedora ambulante. Una vez llegó a su hogar, la mujer encontró su hijo cuando ya era demasiado tarde, a pesar de los intentos de reanimación.