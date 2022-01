Rusia negó que Putin y Maduro hayan hablado sobre despliegue de bases militares

El presidente de Rusia, Vladímir Putin y Nicolás Maduro no hablaron este jueves durante su conversación telefónica sobre el despliegue de bases militares rusas en Venezuela.

Así lo afirmó este viernes Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia de Rusia.

"No, esta cuestión no se planteó específicamente, no se abordó", indicó el vocero del Kremlin.

Peskov sostuvo que Putin y Maduro trataron "diferentes aspectos" de la interacción entre Moscú y Caracas. "En general, la cooperación bilateral entre Rusia y Venezuela es muy multidimensional y basada en la asociación", comentó de acuerdo a lo reseñado por RT.

Según la Cancillería de Rusia (@mae_rusia), ambos destacaron la importancia de continuar la cooperación en la lucha contra el COVID-19; "incluyendo los suministros de vacunas rusas a Venezuela".

Además, acordaron "intensificar" los contactos ruso-venezolanos a diversos niveles.

Durante la conversación, Putin expresó "su apoyo a los esfuerzos de las autoridades venezolanas; para fortalecer la soberanía nacional".

TENSIÓN ANTE UN POSIBLE DESPLIEGUE MILITAR DE RUSIA

La llamada de Putin y Maduro se produce luego de las declaraciones del viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov; quien aseguró que su país no descarta un despliegue militar en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos.

"No quiero confirmar nada, ni descartar nada", señaló. Al tiempo, que recordó que la reacción rusa dependerá de las acciones de EEUU y sus aliados; aunque agregó que adoptar medidas militares no es lo que quiere Moscú.

Dichas declaraciones provocaron el rechazo de la comunidad internacional. Por ejemplo, el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, consideró que son “preocupantes” e indicó que países aliados en la región pueden inquietarse por la presencia del gigante euroasiático.

“No es territorio de la OTAN, Venezuela y Cuba, pero puedo imaginar que hay países, aliados, que están preocupados por tal posibilidad”, dijo Bauer.

“(Es) preocupante si Rusia lleva misiles a otros países que puedan tener un impacto en la seguridad”, acotó de acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, condenó la posibilidad de misiles rusos en Cuba o Venezuela. En ese sentido, aseguró que la Casa Blanca actuará de una forma “decisiva”.

"Si Rusia llegara a avanzar en esa dirección, lidiaríamos con ello de forma decisiva", afirmó Sullivan, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.