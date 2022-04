Rusia prepara su retiro de la Estación Espacial Internacional y pone en riesgo su existencia

Rusia anunció este sábado su decisión de retirarse de la Estación Espacial Internacional (EEI), lo cual pondrá en jaque la existencia de esta plataforma orbital.

"Presentaremos a la dirigencia del país las propuestas concretas de Roscosmos respecto a los plazos del cese de la cooperación en el marco de la EEI, declaró en Telegram el director general de la agencia espacial rusa, Dmitri Rogozin.

El Gobierno ruso iba participar en la EEI hasta 2024, con la intención de lanzar después su propia estación y negociaba la posibilidad de continuar la colaboración hasta 2030,

La repuesta recibida no fue del agrado de Roscosmos, que dejó en claro que la cuestión no es si continúa participando o no, sino cuándo se retira del proyecto.

Rogozi también comentó las respuestas de las agencias espaciales de EEUU, Canadá y la UE.

"La NASA continuará interactuando con las correspondientes entidades federales y agencias de EEUU con el objetivo de mantener la cooperación en el marco de la EEI y su explotación, incluyendo cualquier cooperación necesaria del programa de la EEI con el apoyo" de las empresas sancionadas, explicó.

ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL EN RIESGO

El jefe de Roscosmos acusó al jefe de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, de asumir "el papel de cartero"; porque "no toma este tipo de decisiones".

"O sea, nos proponen esperar a que la burocracia de todos los 28 países accedan a leer la carta de Roscosmos. Para ese momento, o el burro estira la pata, o la EEI se muere por causas naturales", lamentó.

Por ello, aseguró, la posición de las entidades occidentales es clara: "no retirarán las sanciones".

EFE