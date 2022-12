Se casaba el 18 de diciembre pero suspendió la boda para ir al Mundial donde un jeque le hizo una inesperada propuesta

Un medico argentino siente que está viviendo una historia de película, tras suspender su boda para ir al Mundial de Qatar y recibir una increíble propuesta de trabajo por parte de un jeque.

Victorio Stok Berraondo es el nombre de este especialista en otorrinolaringología quien ya después de tener su boda preparada para el domingo 18 de diciembre debió suspenderla tras recibir una inesperada llamada a principios del mes de octubre.

“Tuve una entrevista con una empresa que brinda asistencia al viajero y me propusieron venir a Qatar para atender a los argentinos. Después recibí otra llamada con la confirmación. Llegamos acá el 18 de noviembre y nos quedaremos hasta que la Selección quiera, ojalá que hasta el 19 de diciembre”, dijo al medio argentino TN.

CON LOS CRESPOS HECHOS

Para poder aceptar el ofrecimiento, Victorio tuvo que hablar con Candelaria, su novia desde hace dos años. Ambos tenían agendado su matrimonio para el mismo día en el que se disputará la final de la Copa del Mundo.

“Mi novia se emocionó muchísimo. Cuando se dio, de la emoción nos largamos a llorar y ella me dijo ‘te vas o te vas, es una oportunidad única en tu vida’. Gracias a su aporte estoy acá, es una experiencia increíble lo que estoy viviendo y si no fuese por ella no lo tendría”, relató el médico, de 27 años.

OFERTA INESPERADA EN QATAR

Pero todo no termina allí, ya que el médico recibió una inesperada, pero muy tentadora oferta de trabajo por parte de un jeque qatarí.

Victorio contó que durante estas semanas, al haber atendido a muchísimos argentinos por diversos problemas, descubrió un sinfín de clínicas y también a los médicos que trabajan allí y a los dueños de las mismas.

En una de estas visitas, conoció a un jeque que, tras ver su desempeño, decidió proponerle que en octubre de 2023 se mude definitivamente a Qatar para trabajar en su clínica.

"Me ofreció un trabajo, una casa, un auto, lo que yo quiera. Ganando cerca de 15 mil dólares al mes y además por cada cirugía que hagas te pagan aparte. Acá tienen escasez en otorrinolaringología, por eso me seduce la propuesta", dijo el médico.

“Mi novia se emocionó muchísimo, ella es mi compañera. Somos los dos compañeros y muy unidos. Tenemos una relación hermosa”, agregó.

Esta historia muestra que las oportunidades están donde menos se esperan y ahora Victorio puede cambiar su vida por completo gracias a esos pequeños guiños del destino.