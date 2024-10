Se le cayó su celular, intentó recogerlo y todo terminó mal, quedó atrapada entre dos rocas

Una mujer de 23 años en Australia estuvo al borde de la muerte luego de quedar atrapada entre dos rocas mientras intentaba recuperar su celular.

Los hechos ocurrieron en la región de Hunter Valley, donde Matilda Campbell estaba caminando en una propiedad privada con sus amigos cuando el teléfono cayó por la grieta.

Sin pensar en las consecuencias, la mujer ingresó de cabeza por la grieta y quedó atascada. Aunque sus amigos intentaron sacarla, no hubo manera, por lo que decidieron llamar a los servicios de emergencia. No obstante, en la zona no había cobertura, por lo que tuvieron que dejarla allí por varias horas.

Luego de un rato llegaron los rescatistas para encontrarse con una situación realmente difícil. Solo los pies de la mujer sobresalían de la grieta, según detalló el paramédico especialista Peter Watts.

“Nunca había encontrado un trabajo similar en mis diez años como paramédico de rescate”, afirmó Watts, de acuerdo con CBS News.

Luego de evaluar la situación, decidieron que la mejor forma de sacarla era remover varias rocas grandes que la rodeaban. Durante la operación los rescatistas tuvieron que mover seis grandes rocas, algunas de las cuales pesaban hasta 500 kilos.

Mientras tanto, construyeron un marco de madera para evitar que cualquier deslizamiento afectara a la mujer atrapada. Finalmente, usaron un winch mecánico para mover la roca más pesada, lo que resultó en un esfuerzo coordinado entre diversas agencias, incluyendo policía, bomberos y servicios de ambulancia, según CNN.

Durante todo el proceso la mujer se mantuvo calmada y colaborando en lo que le pedían los rescatistas. Watts calificó su actitud como «admirable», dado a la situación en la que se encontraba tras varias horas de cabeza y sin poder moverse.

Luego de unas ocho horas atrapada, los rescatistas lograron sacarla de la grieta. La mujer solo sufrió algunos moretones y rasguños.

La mujer acudió a sus redes sociales para asegurar que era “la persona más accidentada del mundo”. Asimismo, agradeció a sus amigos y a los rescatistas por salvar su vida. Finalmente, se comprometió a evitar, de momento, explorar formaciones rocosas.