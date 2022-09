Se le van a Putin: hombres en edad de combatir huyen de Rusia, ya no hay boletos aéreos

Tras el anuncio del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de una movilización parcial de reservistas para la invasión a Ucrania, miles de hombres en edad de combatir buscan huir del país y se agotaron los boletos aéreos internacionales para los próximos días.

Las páginas web de las aerolíneas rusas Aeroflot y Siberian Airlines ya no cuentan con pasajes para los próximos días con destinos como Azerbaiyán o Turquía. Se trata de dos países que no piden visado a los rusos, lo que facilita la “huida” de los ciudadanos.

Por su parte, la aerolínea Turkish Airlines ya no cuenta con pasajes disponibles entre Moscú y Estambul en clase económica. Solo hay boletos en business, de manera que se espera que el lunes el precio mínimo esté por encima de los 1.300 euros.

The Moscow Times afirmó que los boletos "no estaban disponibles pocos minutos después del anuncio de Putin". Además, de acuerdo a la agencia EFE, también se acabaron los pasajes a Kazajistán, Armenia, Uzbekistán y Kirguistán.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.

Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9

— Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022