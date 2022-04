Se pronunció el taxista que dejó a Debanhi Escobar en la “carretera de la muerte”

Juan David Cuellar, el taxista que recogió a Debanhi Escobar antes de su desaparición, hizo su primer pronunciamiento sobre el caso y las circunstancias en las que estaba la joven cuando la dejó en la conocida como la Carretera de la Muerte en Nuevo León, México.

Tras acusaciones en su contra, Cuellar se defendió y aseguró que no tiene vinculación con la muerte de la joven. En ese sentido, el taxista consideró que Escobar “no estaba en sus cinco sentidos” cuando la recogió en la fiesta.

“Me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que sí puedo pasar por ellas, tardé de 10 a 15 minutos en llegar por ellas, y sube a Debanhi", contó Cuellar, quien fue a buscar a Escobar y sus amigas en la fiesta.

Sin embargo, Cuellar relató que las otras dos jóvenes abordaron otro carro. “Escobar me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar”, recordó el hombre.

CUELLAR NEGÓ ACOSO SEXUAL

El padre de Escobar acusó a Cuellar de acosar sexualmente a la joven, lo que provocó que decidiera bajarse del taxi en medio de la carretera. Sin embargo, el taxista afirmó que ella descendió del vehículo “voluntariamente” e intentó “ayudarla”.

“En ningún momento (la acosé sexualmente); yo intenté ayudarla… pero la chava no estaba en sus cinco sentidos (...) no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”, expuso Cuellar, según Telemundo.

Según Cuellar, Escobar no le dio la dirección de su casa, sino que le pidió que la llevara a una fiesta. Después cambió su destino y entonces, cuando quiso, se bajó del vehículo en la Carretera de la Muerte.

“Me detengo, se baja, ahí es donde yo tomo las fotografías y le aviso a su amiga de que se bajó", narró Cuellar. “Mis papás merecen la verdad”, habría dicho la joven en el taxi antes de bajarse.

Tras bajarse del taxi, no se sabe exactamente qué hizo Escobar. Solo fue captada por las cámaras de vigilancia mientras caminaba sola en un motel, en el cual fue encontrado su cadáver en el interior de una cisterna.