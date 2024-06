«Se puso azul»: El caso de la joven de 17 años que perdió medio pulmón y casi sufre un paro cardíaco por vapear

Kyla, una joven de 17 años, perdió medio pulmón y estuvo dos semanas hospitalizada por vapear. El caso sorprendió a la sociedad británica y recordó las consecuencias que pueden dejar los cigarrillos electrónicos.

El papá de la adolescente, llamado Mark Blight, relató que todo comenzó el sábado, 11 de mayo en Egremont, Inglaterra. Kyla se quedó a dormir en casa de un amigo, pero durante la madrugada «se derrumbó» y «se puso azul».

Blight fue hasta la vivienda, buscó a Kyla y la llevó hasta el hospital. Los médicos tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia y le extirparon medio pulmón después de que estuvo cerca de sufrir un paro cardíaco.

De acuerdo a los médicos, la adolescente desarrolló una pequeña ampolla de aire en la parte superior de los pulmones. En tal sentido, sospechan que el vapeo excesivo de Kyla provocó que estallara y colapsara parte del pulmón.

KYLA SE RECUPERÓ

La adolescente pasó dos semanas hospitalizada y luego regresó a su casa. Kyla, quien empezó a vapear a los 15 años y aspiraba hasta 4.000 caladas a la semana, dice que la experiencia la «asustó» y no ha fumado más cigarrillos electrónicos.

«He estado en el infierno y he regresado con Kyla durante las últimas semanas. Simplemente, lo atribuyo al vapeo, ellos no pueden atribuirlo a cualquier otra cosa que no sea vapear es lo que ha causado esto», dijo el papá en sus redes sociales.

Los médicos ya habrían atendido casos semejantes y hecho «muchas operaciones como esta», según Blight. «Creen que son los vaporizadores desechables los que revientan estas ampollas y perforan un agujero en los pulmones», dijo.

Blight dijo que lleva 13 años vapeando para dejar de fumar cigarrillo, pero ahora recomendó a los jóvenes a no usar vaporizadores. «Simplemente, no valen la pena», sentenció.