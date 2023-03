“Se violan los derechos de los migrantes”, así es la vida en los centros de detención de México

Grissel Ramírez, directora del albergue Esperanza para Todos en Ciudad Juárez, aseguró este martes que en los centros de detención de México se violan los derechos humanos de los migrantes irregulares.

“Se violan los derechos de los migrantes porque todos tenemos derecho a migrar, entonces necesitamos protección y no que los atemoricen”, dijo Ramírez en una entrevista para Unión Radio.

La experta indicó que los migrantes que llegan a México de forma irregular suelen pasar entre tres y cuatro días en los centros de detención. “Los que estaban allí no tenían más de dos días”, agregó sobre las víctimas del incendio de la noche del lunes.

Ramírez acotó que las autoridades mexicanas hacen redadas en hoteles y otras zonas en donde se congregan los migrantes. “Si están pagando una habitación de hotel, ¿cómo pueden ir a los hoteles y sacarlos? No se me parece justo”, señaló

¿QUIÉNES VAN A LOS CENTROS?

La mujer explicó que generalmente las autoridades envían a los centros de detención a los migrantes que llevan sola. Por su parte, quienes andan con niños o familias, suelen ser enviados a albergues o dejados en libertad.

Ramírez explicó que los migrantes “tienen miedo” de ser enviados a los centros de detención, dado que después pueden ser enviados nuevamente a la frontera sur de México y expulsados del país.

Los migrantes suelen ir a los albergues para buscar un lugar seguro para poder pasar la noche. “No importa dónde me puedas acomodar, dame un rinconcito; lo importante es no estar en la calle pasando hambre”, dicen los venezolanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FILTRAN INDIGNANTE VIDEO DEL INCENDIO EN ALBERGUE DE MÉXICO, DEJARON A LOS MIGRANTES ENCERRADOS

En la noche del lunes, al menos 39 migrantes murieron en un incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. “En su desesperación comenzaron a quemar colchones para no ser deportados”, dijo Ramírez.

De acuerdo a las investigaciones, al menos 12 venezolanos resultaron fallecidos o lesionados en el incendio. Sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre la nacionalidad de los muertos.