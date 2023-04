«Si no aparece corre riesgos», dice canciller colombiano sobre visita polémica de Juan Guaidó

Álvaro Leyva, canciller de Colombia, se pronunció este lunes, 24 de abril, sobre la polémica visita de Juan Guaidó al territorio colombiano y sostuvo que el dirigente venezolano “corre riesgos” por la forma en la que ingresó al país.

Guaidó reveló esta mañana que se movilizó por vía terrestre hasta Colombia, en donde se hará una cumbre internacional sobre la crisis venezolana. Sin embargo, el canciller afirmó que no tenían conocimiento sobre la visita del dirigente opositor.

“Obviamente, no es que quiera participar, no está invitado (…) Si no aparece, corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Podría ser deportado”, dijo Leyva, de acuerdo al medio colombiano Blu Radio.

El canciller subrayó que el Gobierno de Gustavo Petro no ha tenido contacto con Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional venezolana. Incluso, aseveró que no conocen su ubicación actual en Colombia.

PETRO NO SE HA PRONUNCIADO

Hasta la tarde de este lunes, el pronunciamiento del canciller Leyva es el único por parte de la administración colombiana. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro no ha hecho declaraciones sobre la visita de Guaidó.

“Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él», sostuvo el canciller colombiano.

En los últimos días, comenzaron a circular rumores que indicaban que Guaidó estaba refugiado en alguna embajada. No obstante, el dirigente reapareció este lunes e informó que llegó a Colombia en el marco de la cumbre convocada con Petro.

El dirigente no está invitado a la reunión de Petro, de manera que tendrá encuentros con migrantes venezolanos. ”Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México”, agregó.