"Si no llegan me muero": Migrantes venezolanos rescataron a abuelo de barranco en el Darién, es de Valencia

Cada día son más las historia que salen a la luz de los migrantes que intentan cruzar la Selva del Darién. Sin embargo, no todos logran hacerlo, muchos mueren en el intento o son abandonados en medio de esta zona selvática que une a Colombia con Panamá.

Este es el caso de Pedro Pérez de Valencia, estado Carabobo, que llegó a la selva junto a un grupo de personas pero "lo dejaron". El hombre se cayó por un barranco y estuvo atrapado dos días.

Así lo contó Daniel Noguera, un migrante venezolano que le prestó ayuda y ahora lo acompaña en el recorrido.

"Estoy en la selva del Darién con un señor que le salvamos la vida prácticamente porque tenía dos días atrapado. Se llama Pedro Pérez y es de la ciudad de Valencia. Tenía nueve días en la selva, de los cuales dos estuvo atrapado pidiendo auxilio y nadie le prestaba el apoyo hasta que llegamos nosotros para auxiliarlo. Lo vamos a llevar hasta un campamento para ver si nos dan el respaldo", expresó en un video publicado en redes sociales.

Ante esto, Pedro Pérez agradeció al grupo de migrantes venezolanos que lo rescataron. "Si ustedes no llegan me muero", dijo. Asimismo, el carabobeño acotó que durante el recorrido se desmayó una vez, y ya "no puedo respirar como antes".

"Yo me quiero regresar a Venezuela porque no me siento bien", expresó.

EL INFIERNO DE LOS MIGRANTES QUE BUSCAN UN MEJOR FUTURO

La selva del Darién se encuentra entre Colombia y Panamá y ha funcionado como una barrera natural entre América Central y del Sur. Esta región no cuenta con vías de transporte terrestre y apenas es habitada por indígenas de la zona.

Sin embargo, diariamente, cientos de migrantes intentan cruzar esta región para continuar su camino hacia Estados Unidos y cumplir el sueño americano. A pesar de que muchos lo intentan, no todos logran atravesar la selva.

Y es que esta región es uno de los tránsitos más peligrosos del mundo. No solamente se debe al tipo de terreno pantanoso e irregular, sino a la inseguridad y la anarquía que reina en medio de la selva.

Algunos de los migrantes señalaron que encontraron cadáveres en medio del camino. Se trata de personas que fueron asesinadas, enfermaron o dejadas atrás al no poder continuar con el difícil recorrido.