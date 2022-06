SIGUE LA VIOLENCIA: TIROTEO EN FÁBRICA DE EEUU DEJÓ AL MENOS TRES MUERTOS Y VARIOS HERIDOS 

La violencia en Estados Unidos no se detiene y este 9 de junio se confirmó un tiroteo en Maryland que dejó al menos tres muertos y varios heridos.

Según medios locales, el incidente ocurrió en una fábrica de Smithsburg, luego de que un atacante disparó a varias personas.

La oficina del sheriff local agregó que el sospechoso del crimen ya no representaba una amenaza. Al parecer resultó herido de un disparo durante un enfrentamiento con la policía, destacó CNN.

Por medio de sus redes sociales, el representante federal de Maryland, David Trone, aseguró que la policía continúa investigando el incidente.

We are actively monitoring the mass shooting in #Smithsburg right now, and our office is in contact with officials on the ground. If you're local, please stay away from the area as law enforcement responds.

— Rep. David Trone (@RepDavidTrone) June 9, 2022