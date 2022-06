EN VIDEO | Soldado ucraniano recibió un balazo en pleno combate, se vendó y siguió combatiendo

"No es gran cosa", fue el comentario de un soldado ucraniano, quien se grabó al recibir un balazo en pleno combate contra los rusos, en el marco de la invasión ordenada e impulsada desde el pasado febrero por Vladímir Putin.

El soldado anónimo captó con su propia cámara la escena cuando es herido. Tras recibir un balazo, cuando luchaba desde el fondo de una casa, el efectivo tomó la situación con mucha calma entre la sorpresa de sus propios compañeros de armas.

Primero se sentó, luego se vendó y finalmente se mostró dispuesto a sumarse otra vez al combate en medio del ruido de las balas.

Ante la mirada de los otros militares, repitió: “No es gran cosa”.

Mientras las fuerzas militares siguen en la lucha por cada centímetro de terreno, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al cumplirse este viernes 3 de junio los 100 días de la invasión lanzada por Moscú, cuyas tropas intensifican su ofensiva en la región oriental del Donbás, prometió una gran victoria.

Aunque unos meses atrás parecía imposible, el avance del ejército ruso se vio frenado por la férrea resistencia de los ucranianos, que lograron frustrar una ofensiva relámpago para hacer caer el gobierno de Kiev y que obligó a las fuerzas de Putin a orientarse hacia el este, para conquistar la cuenca minera del Donbás.

Sin embargo, Zelenski reconoció que Rusia ha triplicado la porción de territorio ucraniano bajo su control. Con la península de Crimea anexada en 2014 y las zonas del Donbás y del sur de Ucrania bajo su poder. Ahora los rusos ocupan unos 125.000 kilómetros cuadrados.

Moscú ha alcanzado "ciertos" objetivos desde el inicio de la ofensiva, subrayó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

En tanto, recientemente, las tropas de Vladímir Putin sostienen que asumieron el control del 80 % de la ciudad de Sievierodonetsk, un importante centro administrativo de la región de Lugansk y blanco principal de la ofensiva rusa en el este de Ucrania.

A continuación el impresionante video del soldado ucraniano:

VIDEO of Ukrainian troops fighting in #Severodonetsk. The soldier filming gets hit by a bullet that is partially stopped by his vest but still has enough momentum to continue into his arm. #Ukraine #Russia #Putin #Ukraineunderattack #Putinswar pic.twitter.com/h52vvfyySn

— raging545 (@raging545) June 1, 2022