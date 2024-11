«Solo me exige que llegue»: Habló el electricista que se viralizó en España tras ser obligado a trabajar por su jefe

El electricista colombiano Fabián Leal ofreció nuevos detalles sobre al calvario que está viviendo con su jefe desde la inundación en Valencia, España.

“Aquí no hay transporte, no hay metro, no hay tren. Las vías están bloqueadas y él está enterado de que yo perdí mi carro. Aun así, me dijo que era mi problema y que debía buscar la forma de llegar (…) que viera cómo hacía pero que tenía que estar allá y si no estaba que me atenga a las consecuencias”, señaló a Noticias Caracol.

También criticó la falta de empatía de su jefe ante una situación tan difícil como la que está atravesando. “Desde que estoy aquí no me ha llamado para preguntar cómo estoy. Solo me exige que llegue a trabajar”, comentó.

Asimismo, resaltó que durante uno de sus trayectos al trabajo los propios militares le recomendaron que no acudiera. “Me dijeron que la prioridad era la vida y que no debería arriesgarme. Pero mi jefe no lo entiende”, agregó.

Desde que se hizo viral el caso, un amigo se ofreció a acercarlo hasta su trabajo de manera parcial y ahora solo tiene que caminar durante una hora. “Mi hijo estaba llorando cuando me fui y, con mi esposa discutimos. Es una situación desgastante, pero ayer cumplí un año laboral legal en la empresa, y tengo que pensar en el sustento de mi familia”, expresó.

Fabián vive a 15 kilómetros de su trabajo y dice que le toma cuatro horas recorrer esa distancia a pie. Hasta ahora la vialidad sigue colapsada y las autoridades no han podido restablecer el transporte público.

El pasado martes el agua inundó completamente el primer piso de su edificio y se llevó su vehículo, el cual tuvo pérdida total. Posteriormente, su esposa que trabajaba en una inmobiliaria quedó sin trabajo y luego su jefe que le está exigiendo llegar a las 7:00 de la mañana a su zona de trabajo a pesar de las condiciones precarias en las que se encuentra la ciudad.

Destacó que la semana anterior a la catástrofe, fue enviado a Murcia para colaborar en un proyecto externo a petición de su jefe.

«La tragedia fue el martes. La empresa con la que estaba trabajando me ofreció un coche, pero al final no lo usamos porque las vías estaban bloqueadas. Llegué a Alfafar es el jueves. Gracias a Dios pude comunicarme con mi esposa en ese momento, pero cuando llegas a una zona de catástrofe lo único que te dan ganas es de llorar”, explicó.

A pesar de todo el apoyo recibido en Alfafar, los rescatistas siguen colapsados de trabajo. Muchos vecinos han tenido que dedicarse a tiempo completo a limpiar los escombros en las calles para poder aliviar la situación.

El Ministerio de Trabajo de España ha recalcado que en esta crisis ningún empleador debería obligar a sus empleados a presentarse en condiciones de riesgo. La ministra Yolanda Díaz advirtió que las empresas deberán responder ante la Inspección de Trabajo si obligan a sus trabajadores a exponerse a situaciones peligrosas.

“Si las personas corren riesgo, no deben ir a trabajar. El Ministerio protegerá a esas personas”, aseguró Díaz en un comunicado en su cuenta de X.