Suspendido policía de pelea viral con un venezolano en refugio de Nueva York

Las autoridades de Nueva York suspendieron a un policía que mantuvo una pelea con Meiver Martínez, un inmigrante venezolano de 21 años solicitante de asilo, mientras estaban en el refugio Bedford-Atlantic Armony.

De acuerdo a los medios locales, el oficial del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DSS) golpeó en varias ocasiones a Martínez. Por tanto, el organismo suspendió al oficial, pero brindó detalles sobre su identidad.

“Después de una revisión preliminar de este incidente estamos tomando medidas inmediatas para suspender al oficial de DHSPD involucrado mientras completamos una investigación completa”, dijo el comunicado.

#9Sep | Venezolano tuvo fuerte discusión de un policía de Nueva York, en uno de los refugios para migrantes. Video cortesía. pic.twitter.com/fUH6Uis0E5 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 9, 2022

“Proteger la salud y la seguridad de nuestros clientes y personal es nuestra principal prioridad en todo momento y no toleramos ningún tipo de violencia o mala conducta contra nuestros clientes”, acotó un portavoz del DSS.

MARTÍNEZ “NO ESTÁ BAJO CUSTODIA”

Tras el incidente, Martínez fue neutralizado y esposado por los agentes del refugio. En tal sentido, lo trasladaron a un centro de salud en una ambulancia, aunque las autoridades sostienen que el migrante “no está bajo custodia”.

“Nuestro personal está capacitado para liderar con cuidado y compasión en todo momento y trabajamos en estrecha colaboración con todos nuestros clientes para garantizar que mantengamos líneas abiertas de comunicación y abordemos cualquier inquietud a medida que surja”, apuntó el organismo.

De acuerdo a las autoridades, Martínez no está detenido y trabaja con la oficina del fiscal para investigar el incidente. Sin embargo, los fiscales de Brooklyn no respondieron a la solicitud de comentarios del New York Post.