¿Tendrá Trump un rol importante en la situación en Venezuela? Lo que respondió el canciller colombiano

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, destacó que la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no cambiará, de momento, la postura que ha tenido su país con respecto a la crisis electoral venezolana, desde el pasado 28 de julio.

«Yo no sé que piensa el presidente Trump porque todavía no se ha posesionado como presidente, ni ha hablado sobre Venezuela. Yo no sé que va a hacer Estados Unidos realmente», respondió Murillo preguntado por la prensa sobre si creía que Donald Trump iba a ejercer mayor presión al gobierno de Nicolás Maduro.

Independientemente de lo que anuncie el presidente electo de Estados Unidos, Murillo ratificó la postura de Colombia. «Nosotros tenemos una posición sobre Venezuela. Esperemos qué plantea Estados Unidos».

Asimismo, mostró toda su disposición para trabajar de la mano con Estados Unidos para buscar una solución a la crisis venezolana. «Tenemos la mejor disposición, esa relación va a marchar bien, va a ser muy pragmática y ese es el pronóstico que nosotros tenemos».

#Atención «Yo no sé qué piensa Trump (…) nosotros tenemos una posición frente a Venezuela, esperemos qué plantea EE.UU, tenemos la mejor disposición», respondió el canciller Luis Gilberto Murillo frente al rol de Donald Trump y Nicolas Maduro en la región pic.twitter.com/QYpzWSdSqG — RCN Radio (@rcnradio) November 6, 2024

Desde que el CNE declaró como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, Colombia anunció que no lo reconocería como presidente de Venezuela.

Esta postura en conjunta con Brasil ya ha tenido un costo político para el gobierno de Maduro como el veto a su ingreso en los BRICS.