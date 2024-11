Terror en Lituania: Las impactantes imágenes de un avión de carga estrellándose contra una casa

Un avión de carga Boeing operado por DHL se estrelló contra una casa en las afueras de Vilna, la capital de Lituania.

Lo que en un principio parecía un accidente «común» no tardó en levantar sospechas por parte de autoridades locales. Desde hace semanas han surgido sospechas de actos de sabotaje contra la empresa de mensajería en Europa, aparentemente por parte de agentes de inteligencia rusos.

El avión había despegado de Leipzig, Alemania, y estaba en su fase final de aproximación al aeropuerto de Vilna cuando perdió el control, según informes preliminares. A una milla de la pista, la aeronave atravesó una zona boscosa antes de impactar contra una vivienda de dos pisos alrededor de las 5:30 a.m. hora local.

El accidente dejó una persona fallecida, un miembro masculino de la tripulación. Afortunadamente, los dos pilotos sobrevivieron, al igual que los residentes de la casa, quienes lograron salir ilesos.

🔴 A Swiftair Boeing 737-400 operating for DHL crashed while approaching Vilnius Airport, Lithuania, from Leipzig, Germany. The aircraft narrowly missed a residential building, and all 12 occupants were safely evacuated. Via @airwaysmagazine

Flight data… pic.twitter.com/HcwPYtTOxp

— RadarBox (@RadarBoxCom) November 25, 2024