Terror en Ucrania: Misil ruso impactó en un centro comercial, dejó 10 muertos y 40 heridos

Al menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en Ucrania, este 27 de junio, por el impacto de un misil ruso en un centro comercial.

La información la divulgó el gobernador regional, Dmytro Lunin, quien advirtió que el balance de afectados puede agravarse en las próximas horas. En el edificio se encontraban cerca de 1.000 personas al momento del ataque.

El presidente Volodimir Zelenski se pronunció al respecto en su canal de Telegram y detalló que el centro se incendió tras ser alcanzado por varios misiles. Compartió imágenes de la estructura en llamas y con intenso humo, recogió DW.

Zelenski criticó duramente el ataque destacando que se trataba de un objetivo civil y destacó que el cuerpo de bomberos se encuentra trabajando para apagar el fuego.

"Es imposible imaginar el número de víctimas. No representaban una amenaza para el Ejército de Rusia. Sin valor estratégico. La gente solamente quería vivir una vida normal, que es lo que causa tanta rabia a los ocupantes", escribió.

Russian missiles just hit a crowded shopping center in Kremenchuk, while over a 1,000 civilians were inside. The possible number of casualties is unimaginable pic.twitter.com/H0QiWzwefq

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) June 27, 2022