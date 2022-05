Tiroteo en escuela primaria de Texas dejó dos niños muertos y varios heridos +DETALLES

Un tiroteo conmocionó a Texas, Estados Unidos, después de que una persona abrió fuego en una escuela primaria de Uvalde este 24 de mayo. Al menos dos niños murieron y más de una docena resultaron heridos.

A través de Facebook se conoció que el tirador activo fue reportado en la Escuela Primaria Robb. El departamento de policía confirmó que fue detenido poco después de la 1:00 de la tarde y está bajo custodia, reseñó La Nación.

Previamente, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde informó que todas las escuelas de la zona fueron cerradas por seguridad.

Durante las primeras horas, los funcionarios locales compartieron declaraciones contradictorias sobre dónde ocurrió el tiroteo y cuántas personas resultaron heridas. Más tarde quedó claro que surgió en el interior de la escuela, recogió BnoNews.

Aunque en principio no hubo informe de heridos, debido al accionar del sospechoso, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el alcalde local; Don McLaughlin confirmaron que "una persona recibió un disparo y el agresor (quien corrió hacia la escuela) se atrincheró dentro del edificio".

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022