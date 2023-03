“Todo era gritos, no me dejaban salir»: Venezolanos en Colombia cuentan el lado oscuro de la migración: la xenofobia y el miedo

Más de 2,4 millones de venezolanos están radicados en Colombia y unos 720.000 están de forma irregular. Algunos de estos migrantes han sufrido discriminación oculta y xenofobia, generando terror y miedo.

Miriam es una más de los millones de venezolanos que migraron a Colombia. Ella trabajó como cuidadora de una persona enferma y aseguró que sufrió explotación laboral, maltratos y hasta fue encerrada por varios meses.

“Todo era unos gritos, no me dejaban salir, yo estuve como tres meses en la casa porque ellos eran los que hacían las compras y estábamos en COVID. Aunque me pagaban mejor los fines de semana, a mí no me dejaban salir”, recordó.

“Estuve allá metida en ese apartamento siempre”, recordó la venezolana. “Los últimos meses al señor no le daba pena y salía frente a mí en ropa íntima”, relató la joven para el portal local Blu Radio.

“QUITAN EL TRABAJO”

Otro caso es el de Yeniré Torres, quien lleva tres años en Bogotá y subsiste vendiendo café de forma ambulante. La joven relató que, en una ocasión, una vendedora colombiana le reclamó que los venezolanos “venían a quitarles el trabajo”.

“La señora que estaba a mi lado hizo una publicación en un grupo de Facebook donde decía que yo era una venezolana recién llegada que venía a quitarles el pan, de la cual yo hice la primera denuncia, ya que levantó mucha xenofobia”, expuso.

“Sentí miedo”, recordó, dado que uno de los comentarios decía “gasolina y fósforos para esos venecos”. “Hubo más problemas después de las denuncias. Sobre todo han sido dos las personas que me han atacado”, agregó.

La venezolana afirmó que un hombre le volteó las artesanías con las que trabaja y sufre ataques desde 2021. “Me gritan que me devuelva a mi país, la última vez que me agredieron fue hace poco más de un mes”, concluyó.

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de siete millones de venezolanos emigraron en búsqueda de mejores oportunidades, producto de la severa crisis económica que vive Venezuela.