«Todo quedó teñido de sangre»: Daniel Sancho reveló escalofriantes detalles del asesinato del cirujano colombiano en Tailandia

Daniel Sancho, el chef español que mató al médico colombiano Edwin Arrieta, ofreció escalofriantes detalles del crimen a la policía.

Durante una transmisión del programa Y ahora SonSoles de Antena 3, quedó evidenciada la crudeza del asesinato. Sancho contó que todo comenzó con una discusión en el hotel porque Arrieta no quería poner fin a la relación que tenían ambos.

El asesino contó de que en un momento en el que la discusión se puso acalorada le propinó un golpe con todas sus fuerzas al médico, que cayó al sueldo. Posteriormente, lo agarró por el cuello y Arrieta lo mordió. Después de esto, el chef entró más en cólera y empezó a golpearlo hasta causarle la muerte.

«Él me agarró con fuerza, así que lo atraje hacia mí y lo arrojé, golpeándose en el cuello. En poco tiempo, todo quedó teñido de sangre. No me detuve ahí, creo que lo golpeé varias veces antes de que todo terminara. Estuve caminando por la habitación durante dos horas», relató.

Seguidamente, llevó el cadáver hasta la ducha «Para que se llevara la sangre, ya que había demasiada. Subí la temperatura del agua al máximo para evitar que la sangre coagulara y se adhiriera. Lo dejé allí y comencé a traer bolsas, traje la sierra y el machete», señaló.

🛑4 videos en un tweet.🛑EXCLUSIVA. LA CONFESIÓN DE DANIEL SANCHO. Así relata Daniel paso a paso la reconstrucción de los hechos del asesinato a Edwing . Que fuerte verlo con esa tranquilidad recreando la escena: Puse el agua caliente a tope para que no se coagulara la sangre. 😱 pic.twitter.com/mWoYZ7TT6F — Carito (@770carito) September 4, 2023

Más tarde, comenzó detallando que lo primero que cortó fue la mano y luego siguió con todo el cuerpo.

A pesar de que Sancho se esforzó por explicar detalladamente lo que ocurrió el día del crimen, su descripción no concuerda con los resultados de la autopsia. Y es que según lo reseñado por Blu Radio, en el documento se indicó que el médico colombiano murió degollado y que podría haber estado vivo durante el desmembramiento.

Por ahora, las autoridades tailandesas anunciaron que no continuarán buscando las partes faltantes del cuerpo de Arrieta. En tal sentido, dijeron que están preparadas para repatriar los restos que ya se han encontrado.